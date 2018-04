Telekom Entertain: Bald mit geräteübergreifendem TV-Angebot

Die Deutsche Telekom hat zusammen mit MobiTV den Startschuss für die Entwicklung einer medienübergreifenden Plattform für Fernsehangebote gestartet. Somit können die Sendungen auf Smartphone, Tablet, PC und TV-Gerät angeschaut werden.

Entertain, das Fernsehangebot der Deutschen Telekom, soll künftig nicht nur auf dem Fernseher, sondern auch auf Computer, Tablet PC und Smartphone nutzbar sein. Deshalb startet die Telekom gemeinsam mit dem amerikanischen Spezialisten für medienübergreifende Lösungen MobiTV Inc. die Entwicklung einer Plattform für geräteübergreifendes Fernsehen.

Das Ziel: Entertain-Kunden können in Zukunft sowohl Live-TV als auch ihre eigenen Aufnahmen und Inhalte aus der Onlinevideothek über verschiedene Endgeräte abrufen. Mit rund 140 TV-Sendern, 15.000 Inhalten in Online-Videothek und TV-Archiv, rund 2500 nationalen und internationalen Radiosendern sowie zahlreichen interaktiven Komfortfunktionen gehört Entertain zu den Bigplayern im deutschen IPTV-Markt. Entertain gibt es auch als Hybrid-Variante via Satellit und ist damit von mehr als 75 Prozent aller deutschen Haushalte zu empfangen.