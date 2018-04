Telekom mit Special Call & Surf Mobil-Tarif

Die Telekom nimmt jetzt den 4-fach-Flat Special Call & Surf Mobil-Tarif in ihr Programm. Der Tarif bietet für 29,95 Euro im Monat ein Flatpaket aus SMS-Flat, Internet-Flat und zwei Telefon-Flats in deutsche Mobilfunknetze.

Ab 15. September können Mobiltelefonierer bei der Deutschen Telekom für 29,95 Euro im Monat das neue Flatpaket Call & Surf Mobil ordern. Der neue Tarif, der wie sein Vorgänger ganz ohne vergünstigtes Handy angeboten wird, enthält neben einer SMS-Flat und einer Internet-Flat auch zwei Telefon-Flatpakete. Neu ist, dass neben den Anrufen in das Mobilfunknetz der deutschen Telekom, auch alle Anrufe in ein selbst wählbares, anderes deutsches Mobilfunknetz in dem Paket enthalten sind. Alle Anrufe ins deutsche Festnetz müssen jedoch gesondert bezahlt werden, da dieser Tarif keine Inklusivminuten wie der Vorgängertarif enthält.

Die Internet-Flat erlaubt das flotte Surfen mit maximal 7,2 Megabit/Sekunde im Download - wann eine Drosselung der Übertragungsgeschwindigkeit auf 64 Kilobit/Sekunde erfolgt, nennt die Telekom nicht in ihrer Pressemitteilungt. Beim Vorgängertarif war das bei einer Datenmenge von 300 Megabyte im Monat der Fall. Der Special Call & Surf Mobil ist zunächst bis 31. Januar 2012 buchbar. Er hat eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten.