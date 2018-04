Telekom Speedphone 700: Android-Phone fürs Festnetz

Das Telekom Speedphone 700 ist ein IP-Edeltelefon mit 3,2 Zoll-Touchdisplay, Android-Betriebssystem und Internet-Anschluss. Es ist ab sofort für 149,99 Euro im Handel.

Mit dem Speedphone 700 bringt die Deutsche Telekom ein Highend-Festnetztelefon auf den Markt. Das bereits auf der IFA in Berlin vorgestellte mobile IP-Telefon sieht aus wie ein Smartphone, es ist mit dem Android-Betriebssystem ausgestattet und wird wie ein Smartphone über seinen 8,1 Zentimeter großen beleuchteten Touch-Bildschirm gesteuert. Auf dem mobilen Telefon sind bereits einige Apps vorinstalliert. Zudem kann das Phone direkt auf E-Mail-Funktionen, RSS-Feeds und Online-Adressbuch zugreifen oder im Internet surfen.

Das Speedphone 700 ist mit der HD-Voice-Technik ausgestattet, die eine deutlich bessere Sprachqualität zwischen IP-basierten Telefonanschlüssen der Telekom erlaubt. Vorausgesetzt beide Gesprächsteilnehmer nutzen ein HD-Voice-fähiges Festnetztelefon.Das neue Telekom-Topmodell verfügt außerdem über einen Micro-USB-Anschluss für ein Headset sowie einen MicroSD-Kartenslot. Eine 2 Gigabyte-Speicherkarte ist ebenso wie ein stromsparendes Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Das Schnurlos-Edelphone ist zunächst auf den Einsatz am Speedport W 723V ausgelegt. Bei allen Internetanwendungen sichert WLAN-Technik den schnellen Datenaustausch zwischen Speedphone und Speedport.

Das Speedphone 700 gibt es in Schwarz oder Weiß. Es ist ab sofort in den Telekom Shops, im Telekom-Online-Shop und im Fachhandel erhältlich. Im Vertrieb der Telekom kostet es 149,99 Euro oder monatlich 4,95 Euro (in den ersten 24 Monaten) inklusive dem Telekom Endgeräte Servicepaket.