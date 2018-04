Der Multimedia-Spezialist Terratec hat mit dem Noxon M740 seinen neuesten Mediaplayer vorgestellt. Er vereint in seinem 43 cm breiten HiFi-Gehäuse die Funktionen eines flexiblen Multimedia-Players sowie eines WLAN-Streaming-Clients.

Der Terratec Noxon M740 spielt sowohl MP3- und WMA-Musik, präsentiert Fotos und zeigt Filmmaterial in den Formaten AVI, XVID und MKV bis zu der Full-HD-Auflösung von 1.080 Zeilen (1080p). Passend dazu beherrscht das System auch digitalen Mehrkanal-Sound via DTS oder Dolby Digital.

Multimedia-Dateien können dabei auf unterschiedlichen Wegen zum Player gelangen. Der Anwender darf wahlweise aus dem heimischen Netzwerk über WLAN oder Ethernet-LAN Streamen, eine Speicherkarte in den SD-/MMC-Kartenslot einstecken, an einen der drei USB-Ports einen Speicherstick oder eine externe Festplatte andocken oder in den vorgesehenen Festplattenschacht eine SATA-Festplatte einbauen.

Dem Terratec Noxon M740 liegen beim Kauf eine Fernbedienung sowie ein HDMI-Kabel mit bei. In den Handel kommt das Gerät im Dezember 2010. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei rund 200 Euro bzw. 300 Schweizer Franken.