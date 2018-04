Tolle Neuheiten zeigte Burmester auf der High End 2011

Wie gewohnt spielte bei Burmester auf der High End eine große Kette und zauberte den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht. Zu den Highlights gehörten der Phono-Preamp 100, der riemengetriebene 089 CD-Player und, man glaubt es kaum, eine Studie des neuen 111 Music Servers.

Ging man in vergangenen Jahren zum Burmester-Stand um der Klangperformance zu lauschen, kamen die Besucher wegen den Neuheitenflut bei der diesjährigen High End in München kaum dazu, sich auf die Musik zu konzentrieren.

Dabei waren es diverse Bluetooth-Produkte oder der Musikserver, die man dort am wenigstens vermutet hätte, die aber zeigen, dass sich Burmester auch für die Zukunft vieles vorgenommen hat.

In der Bildergalerie können sie alles sehen, was in den nächsten Monaten aus Deutschlands Hauptstadt kommen wird.

Firmenhistorie Burmester

Burmester produziert seit 1977 ausschließlich in Berlin, wo auch der Firmensitz angesiedelt ist. Nach dem Motto "Handmade in Germany" entstehen vier Produktlinien für Stereo (Reference Line, Top Line, Classic Line, Rondo Line) sowie Home-Theater-Komponenten für Mehrkanal- Audio.

Burmester baut auf 42 Händler in Deutschland und Vertriebe in 52 Ländern. Mit dem Audio-System des Bugatti Veyron machte der neue Automotive-Zweig von sich reden. Im breiteren Markt sind die Berliner mit dem Porsche Panamera und dem Cayenne vertreten. Ebenfalls im Aufwind: die HiFi-Ausstattung für Großyachten.

Interview mit Dieter Burmester, Inhaber

stereoplay: Was kann ein High-Ender vom Auto-HiFi-Engagement lernen?

Dieter Burmester: Ich bin sicher, dass durch dieHigh-End-Aufrüstung der Premium-Auto-Hersteller das Musikhören zu Hause einen neuen Impuls erfahren wird und der Wunsch nach einem besseren System entsteht.

Wir haben im Auto eine Wiedergabe realisiert, die alles andere als ein Kompromiss darstellt und sogar neue Eindrücke vermitteln kann. Man hat ja eine Verstärkerleistung von über 1000 Watt, die nur einen Raum von ein paar Kubikmetern beschallen muss. Also sind hier selbst bei extremen hohen Pegeln super Wiedergabequalitäten machbar.