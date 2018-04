Navigeräte

Tomtom Aktion: 3-Jahre-Kartenupdate gratis

Tomtom spendiert ausgewählten Navigeräten ein kostenloses 3-Jahres-Kartenupdate. Von der Aktion profitieren die Tomtom-Modelle Go Live 1000/1005/1015, Go Live 820/825 sowie Via 120/125.

© Archiv TomTom Via 120 Europe Traffic

Tomtom hat jetzt eine Aktion gestartet, die Käufern ausgewählter Tomtom-Modelle erlaubt ihr Kartenmaterial für die nächsten drei Jahre immer auf topaktuellem Stand zu halten. Wer ein mobiles Navigerät der Go Live 1000- Serie (Modelle: 1000/1005/1015), der Go Live 820x-Serie ( Modelle 820/825) oder Via 12x-Serie (120 CE/125 Europe) kauft, bekommt von Tomtom ein Gratis-Update für das mitgelieferte Kartenmaterial für volle drei Jahre. Die Aktion gilt für alle genannten Modelle, die bis zum 14. Januar 2012 aktiviert werden. Um in den Genuss des attraktiven Karten-Update-Pakets für sein neu erworbenes Tomtom-Navigerät zu kommen, muss sich ein Kunde innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf bei Tomtom unter https://www.tomtompromotion.com/kartenpromo registrieren. Er erhält einen Code, mit dem er den Aktualisierungsservice für seinen Digitalkarten-Satz aktivieren kann. Hier finden Sie einen connect-Test des TomTom Go Live 825 Anzeige