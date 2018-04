TomTom mit preisgünstigen HD-Traffic-Modellen

TomTom hat seine Premium-Serie Go Live ausgebaut und bietet jetzt mit dem Go Live 820 und Go Live 825 zwei relativ preisgünstige Modelle, die mit TomTom HD-Traffic ausgestattet sind.

Der günstigste Einstieg in die Go Live-Serie des holländischen Navigationsspezialisten beginnt jetzt bei 229 Euro. Dafür gibt es das Go Live 820 Europe, das über ein 10,9 Zentimeter großes Touchdisplay (4,3 Zoll) gesteuert wird und über Komfortmerkmale wie eine integrierte Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung oder einen microSD-Kartensteckplatz verfügt.

Zum Lieferumfang gehören auch die Live-Services von TomTom, die 1 Jahr lang kostenlos genutzt werden können. Sie liefern via HD-Traffic top-aktuell präzise Stauinfos, warnen vor Blitzer, bieten mit QuickGPSfix die schnelle GPS-Orientierung oder erlauben die lokale Suche mit Google.

Zusätzlich zum Go Live 820 gibt es das 249 Euro teure Schwestermodell Go Live 825, das mit einem 5 Zoll (= 12,7 Zentimeter) Großdisplay ausgestattet ist. Bis auf das Display unterscheidet sich die beiden neuen Go Live-Modelle in ihrer Ausstattung nicht.