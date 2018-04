TomTom-Navi bei Penny im Angebot

Ab Dienstag 4.Oktober verkauft Penny das TomTom-Navimodell XXL mit 5-Zoll-Display als Aktions-Angebot. Für 139 Euro gibt es das nicht mehr so frische mobile Navigerät inklusive dem großen Kartensatz für 42 europäische Länder. Ist es ein echtes Schnäppchen oder doch nur ein Ladenhüter?

Das TomTom XXL IQ Routes Europe Taffic ist mit TMC-Verkehrsinfos, Fahrspurassistent und der intelligente Routensuche IQ-Routes ausgestattet. Am auffälligsten an dem TomTom-Oldie ist jedoch sein Riesenmonitor mit 12,7 Zentimeter Bilddiagonale. In der Praxis punktet der TomTom-Pfadfinder vor allem mit der üppigen Darstellung auf dem riesigen Bildschirm und seiner leichten Bedienung. Im connect-Test offenbarten sich aber auch einige Schwächen: etwa beim Routing und der langsamen Routenberechnung. Das Kartenmaterial von 42 Ländern wird beim Kauf gleich mitgeliefert.

Fazit: Das TomTom XXL ist zwar ein nicht mehr ganz topaktuelles, aber immer noch gutes Einsteiger-Navigerät mit einem angenehm großen Display. Der Penny-Preis von 139 Euro ist zurzeit zwar niedriger als bei anderen Anbietern, doch in den letzten Monaten gab es diesen Oldie bei anderen Anbietern noch günstiger. Wer etwas mehr ausgeben will, sollte sich das Nachfolgemodell TomTom Start 25 anschauen. Hier finden Sie einen ausführlichen connect-Test des TomTom XXL

Hier finden Sie einen ausführlichen connect-Test des Nachfolgemodells TomTom Start 25