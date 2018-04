Tomtom-Navi jetzt für 99 Euro bei Mediamarkt

Im neuen Mediamarkt Online Newsletter von heute (KW 10/12) dreht sich alles um Unterhaltung im Haushalt. Unter den aktuellen Angeboten ist auch ein mobiles Navigationsgerät: das TomTom Start XL Central Europe. connect hat den TomTom-Navigator mit dem 4,3 Zoll-Bildschirm getestet und sagt Ihnen, ob Produkt und Preis wirklich Schnäppchen-Charakter haben.

Neu ist das TomTom Start XL nun wirklich nicht - aber beim connect-Test konnte das mobile Navisystem mit dem 4,3 Zoll-Display noch kräftig punkten. TMC-Stauinfodienst, Autobahn-Abbiegegrafik, Geschwindigkeitswarner und Fahrspurassistent sind ebenso an Bord wie die Tomtom-Spezialitäten "Mapshare" und "IQ-Routes". Auf Spielereien verzichtet TomTom bei diesem Navigtor, es ist einfach nur ein elektronischer Routenführer. Diesen Job macht es gut - so gut sogar, dass ihm die connect-Tester die Gesamtnote "Sehr gut" gaben. Fazit: Das TomTom Start XL Europe Traffic ist für jeden, der mit dem Navigerät nur navigieren will, eine interessante Lösung. Das aktuelle 99 Euro Angebot vom Mediamarkt enthält die kleine Digitalkartenvariante mit lediglich 19 Länderkarten. Wem dies genügt bekommt viel für wenig Geld. Auch der aktuelle Preis ist attraktiv - bei anderen Onlineshops ist zurzeit nicht so günstig zu bekommen. Jedoch gibt es Online-Anbieter, die das Start XL mit dem großen Kartensatz (45 europäische Länder) für 15 Euro mehr anbieten.