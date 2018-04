Topcom bringt zwei neue Notfall-Telefonsysteme

Der belgische Telekommunikations-Spezialist Topcom bringt zwei Notfall-Telefonsysteme nach Deutschland. Das schnurlose Sologic Caresystem C500 sowie die kabelgebundene Lösung Caresystem 100. Das Sologic-System erlaubt in Not geratenen Personen von sich aus aktiv zu kommunizieren und wichtige Informationen über ihre Situation weiterzugeben.

Der Kommunikationsspezialist TOPCOM stellt gleich zwei neue Modelle der Sologic Caresystem Reihe vor: das schnurlose Sologic Caresystem C500 sowie die kabelgebundene Lösung Sologic Caresystem C100. Beide Systeme werden mit einem kabellosen Alarmanhänger geliefert, der um den Hals getragen wird oder an die Kleidung geclippt wird. Damit können eingehende Anrufe angenommen und sogar Anrufe gestartet werden. Beide Systeme verfügen über einen Einsatzradius von maximal 300 Metern um die Basisstation. So kann über den Anhänger sogar außerhalb der Wohnung Hilfe gerufen werden. Der Alarmanhänger ist mit einem empfindlichem Mikrofon und starkem Lautsprecher ausgestattet, damit er auch Worte weitergeben kann, die leise gesprochen werden. Beide Modelle verfügen auch über eine Besetztton-Erkennung, die im Notfall den Aufbau einer Verbindung gewährleistet. So erkennt die Telefonbasis eine unbeabsichtigt belegte Telefonleitung etwa nach einem Sturz oder einem Bedienungsfehler. Die Verbindung wird dann innerhalb von nur zwei Sekunden für neue aus- und eingehende Anrufe freigeschaltet. Falls die angewählte Nummer nicht erreichbar ist, wählt das Topcom Sologic Caresystem automatisch eine der bis zu fünf gespeicherten Notfallnummern. Sollte der Träger nicht mehr in der Lage sein den Knopf zu drücken, können sich Verwandte oder Pflegepersonal sogar aktiv (nach Eingabe eines Passworts) in den Sprachanhänger einwählen, um Kontakt mit seinem Träger aufzunehmen. Die neuen Topcom-Produkte sind ab Mitte Januar 2012 im Handel erhältlich. Das Sologic C100 wird 189 Euro kosten, das Caresystem 500 soll für 199 Euro angeboten werden.