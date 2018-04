Android-Tab

Toshiba bringt Android-Tab im 10 Zoll-Format

Ab sofort bietet Toshiba den neuen Android Tab AT200 in Deutschland an. Der AT 200 bietet ein 10,1 Zoll-Display, einen 1,2 Ghz schnellen Dualcore-Prozessor, WLAN und wird mit wahlweise 16 Gigabyte oder 32 Gigabyte internen Speicher angeboten. Das 16 GB-Modell soll 549 Euro kosten.

Ultraflach und dennoch viele Schnittstellen bietet das neue 10,1 Zoll-Tablet von Toshiba. Das AT 200 ist gerade mal 7,7 Millimeter dünn, bietet jedoch Anschlüsse im Micro-USB- und Micro-HDMI-Format. Ebenfalls vorhanden ist ein MicroSD-Kartenslot, der den internen Speicher kräftig erweitern kann. Bluetooth und WLAN (Standards: 802.11 b/g/n) gibt es natürlich auch, jedoch verzichtet das Toshiba-Tab auf eine UMTS/HSPA-Funkeinheit, so dass seine Online-Aktivitäten auf WLAN-Netze beschränkt bleiben. Das AT 200 besitzt einen 10,1 Zoll großen LCD-Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung, der 1280 x 800 Pixel darstellen kann. Als Antrieb dient ein Cortex A9 Omap 4430 von TI. Der Dualcore-Prozessor ist mit 1,2 Gigahertz getaktet und kann auf 1 Gigabyte Arbeitsspeicher (DDR 2) zugreifen. Als Betriebssystem kommt Android 3.2 zum Einsatz - bislang gibt es keine Aussagen, ob ein Update auf das neue Android 4.0 geplant ist. Das 535 Gramm schwere Tab ist mit einer 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und einer 2,0 Megapixel-Kamera auf der Frontseite ausgestattet. Toshiba gibt die Akku-Laufzeit seiner Tab-Neuheit mit rund 8 Stunden im Mix-Betrieb an. Das 32 Gigabyte-Modell kommt jetzt in Deutschland für 649 Euro (UVP) in den Handel, die 16 Gigabyte-Variante wird für 100 Euro weniger angeboten. Anzeige