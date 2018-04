Trachten-Tasche fürs iPhone

Die Berchtesgadener Lederhosen-Manufaktur Aigner hat jetzt handgefertigte Hirschleder-Taschen fürs iPhone im Programm.

Jetzt ist sie da: die iPhone-Tasche im Lederhosen-Look. Die Lederhosen-Manufaktur Aigner aus Berchtesgaden bietet das passende Tascherl aus feinstem Hirschleder. Die stilechte Ergänzung zur bayerischen Tracht wird individuell bestickt - mit Initialen oder anderen Stickmotiven.

Bestellungen für die 79 Euro teure Tasche können am Firmensitz in Berchtesgaden oder per Mail bei Lederhosen Aigner aufgegeben werden.

