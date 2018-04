Der Berliner Software-Entwickler Rubin Mobile hat ein Video-Handbuch zum iPhone, iPad und iPodtouch gemacht und bietet dieses als App im App Store zum kostenlosen Download an.

Was Sie schon immer über Ihr iPhone, iPad oder iPodtouch wissen wollten, erklärt Ihnen jetzt die Tutorial App von Rubin Mobile. Über 60 Videos, in vier Kategorien gegliedert, liefern alles Wissenswerte und Nützliche zu den mobilen Produkten von Apple. Die Themen im Video-Handbuch sind aufgeteilt in: Grundlagen, Einstellungen, Apps sowie Tipps und Tricks zu den entsprechenden Modellen. Sie bieten dadurch Infos und Tipps für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene.

Die App mit dem grünen Elefanten steht im App Store von Apple zum kostenlosen Download bereit.