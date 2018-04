Der Kopfhörer-Spezialist Ultrasone hat mit IQ und Tio seine ersten beiden In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Die High-End-Hörer sollen exzellente Musikwiedergabe auch unterwegs ermöglichen.

War Ultrasone im In-Ear-Segment bisher überhaupt nicht vertreten, komplettieren gleich zwei In-Ear-Modelle das Produktportfolio der bayerischen Kopfhörer-Spezialisten. Das Ultrasone Tio und das höherpreisige Ultrasone IQ gewähren fortan Zugang in die gehobene Liga der In-Ear-Kopfhörer.

Manufaktur-Qualität, noble Erscheinung, feinste Materialien sowie beste Funktionalität bei außergewöhnlicher Klangqualität lauteten die Ziele und Vorgaben von Entwicklungsingenieur Andreas Veitinger und seinem Team. Insgesamt drei Jahre Entwicklungsarbeit flossen in die beiden Modelle ein, so Ultrasone. Um die Anwendung im täglichen Leben zu erleichtern wurde das Kabel der In-Ear-Hörer mit einer Ein-Knopf-Fernbedienung sowie einem für Sprache optimierten Mikrofon ausgestattet. So können ankommende Anrufe während der Musikwiedergabe direkt angenommen werden.

Für Android Nutzer gibt es eine kostenlose App, die eine individuelle Konfiguration des Headsets sowie die digitale Kontrolle der Lautstärke ermöglicht. Anrufmanagement sowie Audioplayersteuerung sind durch die App ebenfalls umsetzbar.

Ultrasone IQ und Tio: Technik

Das Tio basiert auf einem handselektierten Balanced-Armature-Treiber, der als Breitbänder für ein homogenes und angenehmes Obertonspektrum sorgen soll. Ein damit einhergehender präsenter Bassbereich und feingliedrige Mitten sollen für ungetrübten mobilen Musikgenuß sorgen. Auch für sportliche Anwendungen geeignet, empfiehlt Ultrasone das Tio für ambitionierte Hörer denen hohe Qualität, Langlebigkeit und bestmögliche Wiedergabequalität wichtig sind.

Das höherpreisige IQ ist mit einem 2-Wege-Hybrid-Treiber ausgestattet. Dieser verspricht feinste Nuancen im Hochtonbereich und ein sattes, farbenreiches Spektrum im Bass und Mittenbereich. Erreicht wird dies durch eine Kombination des im Tio verwendeten Balanced-Armature-Treibers in Verbindung mit einem dynamischen 8mm Schallwandler.

Für hochwertigen und ermüdungsfreien Sitz im Ohr sorgt der Comply Foam der Earpads, verspricht der Hersteller. Atmungsaktiv und dennoch Außengeräuße reduzierend, erlauben die Earpads beider In-Ear-Hörer einen langanhaltenden Tragekomfort und schirmen gleichzeitig störende Geräusche von Außen ab. Selbst beim Sport soll der bequeme Sitz der Earpads gewährleistet werden.

Ausgeliefert in einer hochwertigen (Transport-)Box, steuert Ultrasone auch die Audio-Adapter für Flugzeug sowie OMTP (Open Mobile Terminal Platform) Headset bei. Das IQ darf sich sogar in einer mit Leder beschlagenen und mit einem Magnetverschluss ausgestattenen Box räkeln.

Beide In-Ear-Kopfhörer sind ab Ende Oktober lieferbar. Das Ultrasone Tio gibt es ab 349,00 Euro, das Ultrasone IQ ab 649,00 Euro.