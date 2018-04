Kopfhörerspezialist Ultrasone präsentiert auf der Münchner Fachmesse HighEnd 2011 seine Kopfhörer-Highlights. An den Listening-Stations (Hörstationen) dürfen zudem ausgewählte Kopfhörer-Modelle mit einer vielfältigen Musikauswahl ausführlich probegehört werden.

Anzeige

Edition 10 balanced

Die Krönung auf dem Messestand ist die Premiere der neuen Kopfhörer-Referenz Edition 10 balanced. Ganz auf höchste Ansprüche an Klang, Komfort und Design konzipiert, bietet die Edition 10 alles, was anspruchsvolle Hörer von einem High-End-Kopfhörer erwarten.

Durch die neue vollsymmetrische Signalführung sollen Störungen durch Einstreuungen zuverlässig eliminiert werden, was eine brillante Übertragung und höchsten Musikgenuss ermöglichen soll. In die Entwicklung der Edition 10 flossen über 10 Jahre Entwicklungs-Expertise im Kopfhörerbau mit ein, die sich bei Ultrasone in über 60 patentierten Technologien manifestieren.

Basis für den exzellenten Klang der Edition 10 ist die von Ultrasone patentierte S-Logic-Plus-Technologie mit ihrer dezentralen Schallwandleranordnung. Sie ermöglicht laut Hersteller eine unerreicht detailgetreue Reproduktion von Musik.

"Ein lebendiger Klang mit einer ungeahnten Räumlichkeit, der eine genaue Abbildung im Stereo-Panorama und in der Tiefenstaffelung." so die offizielle Klangbeschreibung.

Der Ultrasone Edition 10 balanced wird wie alle Editions-Modelle in Handarbeit im bayerischen Tutzing gefertigt und ist ab sofort für 2.049,00 Euro erhältlich.

PRO-900 balanced und PRO-2900 balanced

Die beliebten High-End-Modelle der PRO-Serie, PRO-900 und PRO-2900, sind ebenfalls in einer Variante mit vollsymmetrischer Signalführung erhältlich. Klanglich auf die physikalischen Eigenschaften des offenen Konstruktionsprinzips abgestimmt, soll der PRO-2900 ein detailreiches Klangbild mit exzellenter Stereoabbildung zeichnen.

Der PRO-2900 bietet laut Ultrasone einen durchsetzungsfähigen, sauberen Bassbereich, den man bisher nur von geschlossenen Headphones kennt. "Mittel- und Hochtonbereich überzeugen durch Klarheit und Brillanz." heißt es weiter. Ultrasone setzte auch beim PRO-2900 auf die patentierte, dezentrale Schallwandleranordung S-Logic Plus, die eine optimierte, räumlich verbesserte Wahrnehmung der Stimmen oder Instrumente von Stereosignalen aufweisen soll.

Mit dem PRO-900 balanced ist auch das geschlossene Spitzenmodell der PRO-Serie in einer symmetrischen Variante erhältlich.

Ultrasone auf der High End: Stand J01, Halle 4