Kabelnetzbetreiber Unitymedia startet zwei neue Tarifpakete, 2Play Plus 50 und 3Play Plus 50. Sie bieten Highspeed-Internet mit 50 Mbit/s, eine Flatrate ins deutsche Festnetz und einen Digital TV-Zugang inklusive HD-Zugang.

Deutlich schneller als die bisherigen Angebote sind die beiden neuen Komplettpakete 2Play Plus 50 sowie 3Play Plus 50 von Unitymedia. Der Kabelnetzbetreiber, der in Nordrhein-Westfalen und Hessen aktiv ist, hat die Download-Geschwindigkeit seines Internet-Anschlusses auf 50 Megabit pro Sekunde erhöht.

Anzeige

Eine Flatrate fürs Telefonieren ins Festnetz gehört ebenfalls zum Standard bei beiden Tarifvarianten. Neukunden erhalten das Tarifpaket 2Play Plus 50 für 25 Euro im Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten, danach gilt der höhere reguläre Preis von 33 Euro im Monat. Wer sich für 3Play Plus 50 entscheidet bekommt zusätzlich einen Digital TV-Anschluss in HD. Das Paket enthält einen HD-Receiver plus HD-Option mit der neun HD-Sender empfangen werden können. Optional kann anstelle des HD-Receivers ein HD Modul (CI+) oder ein HD Recorder gebucht werden. 3Play Plus 50 kostet für Neukunden den aktuellen Aktionspreis von 30 Euro - der Aktionspreis gilt jedoch nur im ersten Jahr. Um das 3Play-Angebot nutzen zu können, muss ein Kunde einen analogen Kabelanschluss von Unitymedia nutzen. Dieser kostet 17,90 Euro im Monat.