Terratec iQuader

Als Weltneuheit hat Terratec das iQuader (249 Euro) vorgestellt - ein Stereo-Grenzflächenmikrofon, das sich per USB an jeden Rechner anschließen lässt.

Die Bezeichnung für das Mikro lautet iQuader, und es entstand in Zusammenarbeit mit Brauner Microphones, ein renommierter Hersteller, der auf professionelle Studiomikrofone spezialisiert ist. Beim Grenzflächenmikrofon handelt es sich um einen Spezialtyp, der auf eine möglichst ebene Fläche gelegt wird und dadurch kaum Raumreflexionen aufnimmt, weil diese dort erst entstehen. Es arbeitet also mit Halbkugel-Charakteristik und ist sehr gut für klanglich ausgewogene Aufnahmen im Raum geeignet. Allerdings hängt die untere Grenzfrequenz von der Größe der Fläche ab, auf der sich das Mikrofon befindet.

Die Neuheit besteht darin, dass iQuader in USB-Technik ausgelegt ist und den für die Elektret-Kondensator-Mikrofonkapseln erforderlichen Vorverstärker nebst Eingangspegelsteller und analogem Übersteuerungs-Limiter bereits enthält. Die hochwertige, rauscharme Vorstufe arbeitet auf 24-Bit-A/D-Wandler, die auch Aufnahmen mit 96 Kilohertz Abtastfrequenz zulassen. Ein im Pegel einstellbarer Kopfhörerausgang rundet die Ausstattung ab. Der Anschluss an den PC oder Mac ist ganz einfach, die nötigen USB-Treiber sind bereits in den Betriebssystemen enthalten. Der Preis für iQuader beträgt 249 Euro. www.terratec.de