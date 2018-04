Alice und O2

Vanessa Hessler bleibt Werbemodel für Alice und O2

Wer an Alice denkt, denkt an die wunderschöne dunkelblonde Frau, die man in jedem Alice-Werbespot und jeder anderen Alice-Reklame sehen kann.

© Alice, O2 Alice

Ihr Name ist Vanessa Hessler. Fans wissen das längst und bangten bei der Übernahme des DSL- und Festnetzanbieters Alice durch O2, ob denn das Model als Werbeikone erhalten bleibt. Sie bleibt! Die Werbekampagnen von Alice sind nicht zuletzt dank Vanessa Hessler sehr erfolgreich. Deswegen soll sie auch bei O2 für diesen Erfolg sorgen. Ihr Vertrag wurde bis Ende 2012 verlängert. Vermutlich wird sie bis dahin seltener in einem roten und öfters in einem blauen Kleid zu sehen sein. Dem optischen Wohlgefallen wird dies jedoch keinen Abbruch tun. Laut Rene Schuster, CEO von Telefonica O2 Germany, steht Vanessa Hessler als Alice "für hohe Kompetenz im Segment der Festnetzangebote." Sie werde so bei der Überführung der Marke Alice in O2 und der Einführung gemeinsamer Produkte helfen. Anzeige