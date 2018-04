Der Exynos 4 Quad ist mit vier Kernen ausgestattet, die jeweils mit 1,4 Gigahertz takten. Er wird das kommende Superphone Galaxy S3 antreiben.

Der neue Prozessor basiert auf dem ARM-Design Cortex A9. Er wird im 32-Nanometer-HKMG-Verfahren gebaut - HKMG steht dabei für die Fertigungstechnologie "High-k Metal Gate", die dafür sorgen soll, dass der neue Vierkerner im Vergleich zum Vorgänger (der das Galaxy S2​ antreibt) doppelt so leistungsfähig ist und gleichzeitig etwa 20 Prozent weniger Strom verbraucht. Mit 12 x 12 x 1,32 Millimeter ist der Exynos 4 Quad genauso groß wie der Vorgänger, wodurch Samsung Geräte, in denen der Dualcore-Prozessor werkelt, ohne größeren Aufwand weiterentwickeln kann. Neben dem Tegra 3 ist der Exynos momentan der einzige Smartphone-Prozessor mit 4 Rechenkernen. Ob er die Konkurrenz von Nvidia abhängen kann und dabei tasächlich so sparsam ist wie Samsung verspricht, wird man 3. Mai erfahren, wenn das neue Galaxy S3 in London vorgestellt wird. Der Hersteller hat bereits angekündigt, sein neues Flaggschiff mit dem Vierkerner auszurüsten.