Vodafone: LTE-Netz erreicht 14 Millionen Haushalte

Das LTE-Netz von Vodafone versorgt inzwischen 35 Prozent der Fläche Deutschlands und erreicht 14 Millionen Haushalte. Doch lediglich 160.000 Kunden nutzen das schnelle Mobilfunknetz von Vodafone.

Vodafone hat in den letzten Monaten den Ausbau seines schnellen Mobilfunknetzes LTE (Long Term Evolution) weiter vorangetrieben. Über 2600 LTE-Basisstationen hat das Unternehmen inzwischen in Deutschland installiert, wie Vodafone jetzt in seinem Geschäftsbericht 2011/2012 meldete. Damit versorgt der Netzbetreiber rund 35 Prozent der Fläche Deutschlands mit LTE.

Theoretisch könnten über 14 Millionen Haushalte das mobile Highspeed-Netz von Vodafone nutzen. Im neuen Geschäftsbericht weist Vodafone jedoch erst 160.000 LTE-Kunden aus.

Inzwischen erfüllt das LTE-Netz von Vodafone in neun der insgesamt dreizehn mit Breitband unterversorgten Bundesländer die Versorgungsauflagen der Bundesnetzagentur. Neben dem Ausbau der weißen Flecken im ländlichen Raum geht auch der Netzausbau in den Städten voran: Nach Düsseldorf bringt Vodafone in den kommenden Monaten LTE auch nach Dresden, Leipzig und Dortmund. Einige Großstädte wie Berlin, München und Hannover sind über das LTE-Netz im nahen Umland mitversorgt.