Vodafone startet Handy Rückgabe-Aktion

Vodafone startet die Althandy-Umtauschaktion Tausch-Rausch. Umtauschwillige erhalten eine 120 Euro-Gutschrift auf Vodafone-Tarife.

Wer sein altes Handy durch ein internetfähiges Handy von Vodafone der neuesten Generation mit berührungsempfindlichem Bildschirm ersetzt, den belohnt der Düsseldorfer Netzbetreiber. Von Vodafone gibt es eine Gutschrift im Wert von 120 Euro auf Superflat- und LTE-Tarife des Anbieters. Die Aktion in den Vodafone Shops startet am 16. August und dauert bis zum 14. September 2012. Hintergrund dieser Aktion ist, dass Althandys immer mehr zu einer Rohstoffquelle werden. In Mobiltelefonen sind rund 30 Metalle enthalten, darunter Palladium, Gold und Silber. Da inzwischen einige Millionen Althandys in deutschen Regalen und Schränken lagern, kommt eine beachtliche Rohstoffmenge zusammen.

