Vodafone startet LTE-Komplettpaket

Als erster Anbieter nimmt Vodafone jetzt eine integrierte Lösung ins Programm, die vollständig auf den neuen LTE-Netzen basiert. Die neuen LTE-Zuhause Flat-Tarife gibt es ab 39,99 Euro.

Seit Dezember 2010 bietet Netzbetreiber Vodafone LTE Tarife. Jetzt startet das Düsseldorfer Unternehmen die Vermarktung von Komplettpaketen für Sprache und Daten über das in einigen Regionen Deutschlands bereits aufgebaute Long Term Evolution (LTE)-Netz. Damit kann das neue mobile Funknetz von Vodafone (in den Regionen, in denen es bereits vorhanden ist) als vollwertiger Festnetzersatz eingesetzt werden.

Technisch wird dies durch den Einsatz eines sogenannten Vorschaltmodems möglich, das zusammen mit der Vodafone Easybox eingesetzt wird. Daran werden ISDN-Telefone, Notebooks, Tablets oder PCs angeschlossen.

Für den LTE-Zuhause-Tarif mit Doppelflatrate verlangt Vodafone mindestens 39,99 Euro. Das Tarifpaket enthält eine Telefonflatrate ins Festnetz und eine Internetflat mit einem Breitbandzugang ins Web mit bis zu 3,6 Megabit pro Sekunde. Wer mit bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde Daten aus dem Internet laden möchte, zahlt inklusive der beiden Flatrates 49,99 Euro.

Die Doppelflat mit Online-Zugang mit bis zu 21,6 Megabit pro Sekunde kosten 59,99 Euro. Wer mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Megabit pro Sekunde surfen will, zahlt 79,99 Euro im Monat. Telefonate in Mobilfunknetze kosten bei diesen Tarifpaketen mindestens 19 Cent pro Minute.

Schnellentschlossene surfen und telefonieren bei Vertragsabschluss bis 30. April drei Monate lang ohne zu den sonst üblichen Basispreis zu entrichten.