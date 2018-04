Tarife

VoIP-Telefonieren zum Sonderpreis

Telefondienstler Ventelo bietet mit Ventego einen Dienst an, der das kostengünstige Telefonieren via Internet-Telefonie, Mobilfunk und Festnetz erlaubt. Für Anrufe via VoIP in deutsche Festnetze und Mobilfunknetze gelten zurzeit attraktive Sonderpreise.

© Screenshot, Arnulf Schäfer Ventengo bietet VoIP, Call Back und Call Through-Services

Bis 30. November 2011 gelten beim Telefondienstleister Ventelo besonders günstige Preise für Voice Over IP-Anrufe nach Deutschland. Neu- und Altkunden von Ventelo bezahlen für Anrufe ins deutsche Festnetz nur 0,99 Cent pro Minute. Für Gespräche in jedes deutsche Mobilfunknetz werden 8,9 Cent pro Minute berechnet. Interessant sind natürlich auch die Preise für Anrufe ins Ausland. Das VoIP-Angebot ist bei Ventengo unabhängig vom bestehenden Mobilfunk- und Festnetzanbieter nutzbar. Voraussetzung ist lediglich ein VoIP-fähiger Internet-Zugang mit ausreichend Bandbreite. Dies kann über PC, Smartphone (WLAN und Mobilfunknetz - bei VoIP-Option), Internet-Telefone oder auch über DSL-und Kabelmodem genutzt werden. Um bei Ventengo zu telefonieren, muss sich ein Interessent zunächst anmelden und ein Guthaben auf sein Telefonkonto laden. Neben der VoIP-Telefonie bietet der Kölner Dienstleister auch Call Back-Dienste und Call Through-Services an, bei denen zunächst eine Servicenummer angerufen wird und anschließend die Rufnummer des gewünschten Gesprächspartner gewählt. Vor allen für Anrufe ins Ausland sind diese, von jedem Telefon aus nutzbaren Lösungen sehr attraktiv. Mehr Infos und die exakten Tarife: www.ventengo.de Anzeige