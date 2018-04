VooMote One: Macht iPhone zur Universalfernbedienung

Aus Berlin kommt die geschwungene weisse Schalte, die das iPhone das ultimative Wohnzimmerwerkzeug verwandelt.

Mit der VooMote One vom berliner Startup zero1.tv wird das iPhone oder der iPod touch zur Universalfernbedienung. Im heimischen Wohnzimmer sammeln sich immer mehr Gerätschaften an - Fernseher, Receiver, Surround-Anlage, Blu-ray-Player und so weiter und so fort. Mal eben die Lautstärke erhöhen kann in einer Such-Orgie nach der richtigen Fernbedienung ausarten. Zwar gibt es Universalfernbedienungen schon länger, doch die sind oft wenig ansehnlich oder von der Benutzbarkeit her eher mittelmäßig.

zero1.tv macht das iPhone oder den iPod touch zur Universalfernbedienung. Das hat den Vorteil, dass man die Oberfläche der Ferbedienung vollständig an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen kann. Und die Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Gerätecodes ist Dank App-Updates und Lernfähigkeit überhaupt kein Problem. Der Hersteller verspricht, dass schon ab Start 98 Prozent aller Geräte abgedeckt ist. Was fehlt, kann angelernt oder nachgerüstet werden.

Zudem ist die VooMote Makro-fähig. Das heisst: Man kann ganze Befehlsketten speichern. Auf Tastendruck werden dann zum Beispiel der Fernseher, der Receiver und die Surroundanlage gleichzeitig eingeschaltet. Die VooMote wurde dabei so designed, dass man das iPhone so halten kann wie gewohnt und nicht erst wegen des Anschlusses an der Unterseite um 180 Grad drehen muss.

Die VooMote ONE präsentiert zero1.tv auf der IFA in Berlin Anfang September in Halle 15.1 an Stand 203. Ende des Jahres soll das Gerät für 69 Euro zu haben sein. Wie im Bild zu sehen funktioniert sie mit dem iPhone 3G/3GS und auch schon mit dem neuen iPhone 4.

connect meint: Die Idee, das iPhone und den iPod touch zu einer Universalfernbedienung zu machen, haben zwar auch schon andere Firmen aufgegriffen. Die VooMote One sieht aber eleganter aus und bringt den Vorteil mit, das iPhone weiterhin als Telefon benutzen zu können und es nicht drehen zu müssen. Zudem hat man den Vorteil der unendlichen Flexibilität der Oberfläche. Was aber auch einen Nachteil mit sich bringt. Denn blind bedienen kann man diese Fernbedienung wegen fehlender Hardkeys nicht. Nachteil Nummer zwei. Nicht jeder hat iPhones und iPod touches im Überfluss. Das bedeutet - nach der Fernseh-Session muss das iPhone wieder aus der VooMote herausgenommen werden, bei der nächsten Benutzung wieder eingelegt werden und so weiter. Wie oft das Material das mitmacht und wie sich die VooMote in der Praxis schlägt, wird ein Test zeigen.