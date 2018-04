HiFi Concept stellt die neue Utopia-Serie von Focal in München vor. Mit dabei ist auch das neueste Flaggschiff - die Grande Utopia III, die es im Rahmen der High End bei stereoplay schon zu hören gab.

Auf der High End 2009 war Focal zwar nicht direkt vertreten, aber das neuste Flaggschiff gab es bei stereoplay im Atrium 3 zu bestaunen. Die Vorführungen der Verstärker und Plattenspieler wurden nämlich mit der außergewöhnlichen Grande Utopia III durchgeführt. Sie begeisterte durch hervorragenden Klang und ein auffälliges Äußeres.

Leider war die Anzahl der Plätze beschränkt und nicht alle konnten in den Genuss der neuen Focal kommen, doch in den Studios des HiFi Concepts haben Sie noch einmal die Möglichkeit dazu. Am 29. und 30. Mai 2009 werden dort die Lautsprecher der neuen Utopia-Serie vorgestellt, darunter auch die Grande Utopia III. Betrieben wird die Utopia dann mit den Topmodellen von McIntosh, wie beispielsweise den Monoblöcken MC 1.2 KW. HiFi Concept finden Sie in München, in der Wörthstrasse 38. www.hifi-concept.de