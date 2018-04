Weihnachtsaktion: Kostenloses Skype WiFi für USA-Reisende

Vom 21. bis zum 27. Dezember können sich USA-Reisende an rund 50 US-Flughäfen in deren WLAN-Hotspots einwählen, um kurz kostenlos zu skypen. Nach der Aktivierung steht den Nutzern das Skype WiFi-Schnupperangebot eine Stunde kostenlos zur Verfügung.

Wer länger surfen will, muss dann mit seinem Skype-Guthaben bezahlen. Der mobile Einsatz von Skype WiFi ist mit dem iPhone, iPad und iPod Touch (ab iOS 4.1 und höher) möglich.

Weltweit gibt es bereits über 1 Million Hotspots an denen Skype WiFi genutzt werden kann. Sie sind an Flughäfen, Bahnhöfen, in Bars, Cafes und Restaurants als auch in Kongress- und Messezentren zu finden. Hier gibt es weitere Infos zur Skype-Aktion.