Weihnachtslieder rund um die Uhr bei Kabel Deutschland

Wie der Digital-Programmanbieter Kabel Deutschland am Montag mitteilte, können ab sofort Abonnenten des Kabel-Digital-Home-Pakets 24 Stunden am Tag bis zum 1. Januar 2011 Weihnachtslieder hören - ohne jegliche Werbe oder Moderations-Unterbrechung.

Zu diesem Zweck wird der Popsender "Brasil" während der Weihnachtszeit umbenannt in "Weihnachten". "Brasil" ist einer von 30 Sendern des digitalen Radiopakets "Music Choice", welches "Kabel Digital Home"-Kunden bei Kabel Deutschland empfangen können.

Kabel Deutschlands temporärer Weihnachts-Sender spielt demnach Klassiker und stimmungsvolle Weihnachtslieder aus einer Bibliothek von über 2.000 Musikstücken aus den letzten 50 Jahren. Das Repertoire reicht von "Lasst uns froh und munter sein" gesungen vom Tölzer Knabenchor bis hin zum unvermeidlichen "Last Christmas" von Wham.

Für die Fete an Silvester will Kabel Deutschland ebenfalls für die nötige Unterhaltung sorgen: Vom 31. Dezember ab Mitternacht bis zum 1. Januar um 6:00 Uhr morgens läuft dann auf dem Sendeplatz von "Weihnachten" die "Silvesterparty" mit den größten Hits des Jahres 2010 bis hin zu zeitlosen Klassikern der 60er, 70er und 80er. Danach folgt zur Entspannung Chill-Out Musik. Am 4. Januar 2011 ab 10:00 Uhr geht dann wieder das übliche Programm von "Brasil" auf Sendung.