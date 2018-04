Weihnachtsmärkte-App für iOS und Android

Das Branchenbuch "Das Örtliche" hat rechtzeitig zum Beginn der Weihnachtsaison die Standorte und Termine von Weihnachtsmärkten in Deutschland zusammengestellt. Die kostenlose App gibt es für iPhone, iPad sowie sämtliche Smartphones mit Android-Betriebssystem.

Über 1700 Weihnachtsmärkte in Deutschland sind in der kostenlosen Weihnachtsmarkt-App von Das Örtliche zu finden. Neben Basisinformationen zu Standort und Öffnungszeiten liefert sie auch Bilder, Kommentare und Bewertungen zu den einzelnen Märkten. Falls ein Weihnachtsmarkt nicht im Verzeichnis erfasst ist, kann er von seinem Entdecker selbstständig hinzugefügt werden.

Die App bietet neben der Suche über Postleitzahl, Adresse oder Umkreis auch Filtermöglichkeiten nach Merkmalen oder Kategorien. So lassen sich gezielt Märkte mit Eisbahn oder Schlossweihnachtsmärkte heraussuchen. Zudem bietet die App einen Routenplaner, der den Besucher gleich zum Wunsch-Weihnachtsmarkt leitet. Für Nutzer von iPhone und iPads gibt's Extra-Gimmicks: Wird das Apple-Gerät geschüttelt, gibt die App eine Empfehlung für einen Weihnachtsmarkt aus. Zudem kann man sich aus der App heraus auf einem Weihnachtsmarkt verabreden. Per Klick wird die Marktinfo via Mail und vorformuliertem Text an den gewünschten Kontakt geschickt.

Die iPad-App wurde speziell auf den großen Tabbildschirm optimiert. Er stellt alle Weihnachtsmärkte der Umgebung auf einer übersichtlichen Karte dar und bietet so seinem Nutzer einen schnellen Überblick über Märkten in der Nähe. Wird ein Ziel eingegeben, erscheinen die zugehörigen Informationen in einem separaten Fenster direkt über der Karte. Hier finden Sie mehr Infos zur Weihnachtsmarkt-App von Das Örtliche.

Die kostenlose App steht im App-Store und im Android Market zum Download bereit.