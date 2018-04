Willkommen auf AUDIO.de

Ab sofort sehen Sie AUDIO.de im neuen Gewand. Einzigartige Testqualität, schnörkellose Navigation und attraktiv aufbereitete Inhalte für Ihre Bedürfnisse: Damit wird die HiFi-Welt zum Erlebnis.

Für den neuen Auftritt haben wir Webdesign und Nutzerführung von Grund auf überarbeitet. Eine neue, schlanke Navigation erleichtert Ihnen den direkten Einstieg in alle Themenbereiche, eine klare Struktur sowie großzügige Bilder sorgen für schnelle Orientierung.

Einfacher und klarer strukturiert

Unsere vier Rubriken Tests , Kaufberatung , Praxis und News entsprechen den wichtigsten Informationsbedürfnissen unserer Leser und Nutzer. So können Sie unabhängig vom Themenbereich schnell auswählen, welche Artikeltypen Sie interessieren und dann im nächsten Schritt Ihr Themengebiet einschränken. Wenn Sie beispielsweise den Kauf eines HiFi-Systems in Betracht ziehen und sich über die Stärken und Schwächen diverser Geräte informieren wollen, dann ist der Bereich Tests der richtige Einstieg. Unter Tests stehen Ihnen dann unter anderem die Rubriken Lautsprecher , Verstärker und Kopfhörer zur Auswahl.

Gleichgültig also, ob Sie gerade beabsichtigen, ein neues Gerät zu kaufen, sich über neue Trends informieren wollen oder für ein gerade gekauftes Gerät die richtigen Einstellungen suchen, wir helfen Ihnen weiter. Mit knallharten Tests, aktueller Berichterstattung sowie kompetenten Praxis-Tipps.

Anzeige

Optimiert für mobile Nutzung

Im Zeitalter von iPhone & Co. genügt es nicht mehr, den Besuch via Desktop-PC oder Notebook zum Erlebnis für Sie zu machen. Die Inhalte auf AUDIO.de werden deshalb auch in einer speziell für Touchscreens optimierten Version ausgeliefert. Per Smartphone lassen sich die Angebote damit auch unterwegs einfach und intuitiv nutzen. Und damit der mobile Zugriff auf unser Portal richtig Spaß macht, haben wir die Ladegeschwindigkeit der mobilen Website stark beschleunigt.

Best of Test

Viele Leser kennen und schätzen uns schon lange als unabhängige Instanz für Test- und Kaufberatung. Die verbesserte Aufbereitung der Produkttests war ein weiterer Schwerpunkt beim Relaunch von AUDIO.de. Künftig zeigen Tests noch klarer die wichtigsten Produkteigenschaften, einzelne Geräte lassen sich so besser vergleichen. Und mit unseren Bestenlisten haben Sie immer eine übersichtliche Einkaufshilfe zur Hand.

Unser Service für Sie

Über unseren Menüpunkt "Service" kommen Sie einfach und schnell an relevanten Infos zur aktuellen Ausgabe, zur App, zum Leserservice und in den direkten Kontakt mit uns !

Wenn es noch nicht ganz rund läuft

Bei einer so umfangreichen Website wie AUDIO.de kann es natürlich vorkommen, dass es an der einen oder anderen Stelle noch nicht ganz rund läuft. Dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns den Fehler mitteilen. Denn unsere Webtechnik und Redaktion arbeiten an der Behebung aller größeren und kleineren Haken. Schreiben Sie uns Ihre Meinung im Forum oder über www.audio.de/kontakt/ .

Viel Spaß auf www.audio.de wünscht Ihnen die Redaktion!