Windows Phone 7: Verkaufsstart der ersten Smartphones

Ab heute wird das LG Optimus 7 als erstes Gerät Windows Phone 7 in Deutschland bei Vodafone angeboten. Morgen folgt das HTC HD7 bei O2.

Windows Phone 7 erlebt heute seinen offiziellen Start in Deutschland. Den Anfang macht es mit dem LG Optimus 7 bei Vodafone. Das Smartphone mit Microsofts neuem Mobilbetriebssystem kostet dort 479,90 Euro ohne Vertrag und ab 49,90 Euro mit Vertrag.

Für seine Einordnung als High-End-Smartphone spricht unter anderem seine Ausstattung. Das LG Optimus 7 kommt mit einem stattlichen 3,8-Zoll-Display mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel. Seine 5-Megapixel-Kamera bringt einen Blitz mit und kann Videos in HD (720p) filmen.

WLAN und HSDPA gehören genau so zur Grundausstattung wie GPS und Bluetooth (2.1). Ein digitaler Kompass ist ebenso an Bord. Das Smartphone ist gerade einmal 11,5 Millimeter dick. Als Akku verbaut LG ein Modell mit 1500 mAh, was auf relativ lange Ausdauer schließen lässt.

Nummer zwei der Windows Phones wird das HTC HD7 sein, das man ab dem 22. Oktober bei O2 bestellen kann. Man kann es bei O2 My Handy abbezahlen (49 Euro + 24 x 20 Euro) und landet bei einem Endpreis von 529 Euro. 50 Euro mehr als das Konkurrenzprodukt von LG. Dafür bekommt man ein größeres Display (4,3 Zoll) und eine Latte an feinsten Ingredienzien.

In aller Kürze: 1-GHz-Prozessor, 16 GB Speicher, 576 MB RAM, HSDPA/HSUPA, WLAN b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1 + EDR, 5-MP-Kamera. HTC feiert den Verkaufsstart seiner Windows-Phone-7-Geräte mit einer Party in Berlin, zu der alle HTC-Fans eingeladen sind .

Nicht ganz zwei Wochen länger müssen sich Interessenten des HTC 7 Mozart gedulden. Es kommt am 3. November zur Telekom .

