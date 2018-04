Wochenrückblick: iPhone 5 bis Lumia 920

Hier finden Sie alle Neuankündigungen, Tests, Kaufberatungen und Ratgeber dieser Woche zum Thema Smartphone.

Im Wochenrückblick fassen wir noch einmal die wichtigsten Neuheiten zum Thema Smartphones zusammen. Hier finden Sie alle Neuankündigungen, Tests, Kaufberatungen und Ratgeber.

Diese Woche im Fokus: Apple iPhone 5, Samsung Galaxy S3, S2 und S Duos, Nokia Lumia 920 und 820, Asus Padfone 2, Bose SIE2, Navigon für Android, Jelly Bean. Zudem stellen wir Ihnen die aktuell 10 besten Smartphones vor und verraten, wie Sie das Smartphone in Ihr Auto integrieren.

Highlight der Woche: Samsung Galaxy S Duo

Lange Zeit hat sich keiner der etablierten Hersteller an das Thema getraut: Handys, die mit zwei SIM-Karten gleichzeitig zurechtkommen. Dabei nutzen immer mehr Mennschen eine zweite, dritte oder vierte SIM-Karte. Doch so langsam bröckelt die Front: Nokia und Samsung bieten seit einiger Zeit immer wieder mal sogenannte Dual-SIM-Geräte. Alle Infos zum Samsung Galaxy S Duo

Im Galaxy S Duos hat Samsung nun ein ausgewachsenes 4-Zoll-Android-Smartphone angekündigt, das zwei SIM-Karten aufnimmt. Dabei können beide Karten UMTS nutzen. Das ist bei Dual-SIM-Geräten nicht selbstverständlich. Der Preis liegt bei moderaten 350 Euro. Endlich sind wir bei Dual-SIM-Geräten nicht mehr auf die oft billig anmutenden Handys unbekannter Hersteller angewiesen.

Schnäppchen der Woche: Samsung B2100 Xtreme

Was macht man mit dem empfindlichen Smartphone beim Sport? In eine Schutztasche stecken? Auf jeden Fall! Oder einfach zu Hause lassen. Wer eine robuste, aber günstige Alternative sucht, mit der man auch auf der Piste, auf dem Trail oder der Jogging-Strecke erreichbar bleibt, könnte bei Aldi Nord vorbeischauen. Der Discounter bietet im Moment das Samsung B2100 Xtreme an.

Das Outdoor-taugliche Gerät ist zwar kein Smartphone, aber um erreichbar zu sein und auch keine SMS zu verpassen, tut's ja auch ein einfaches Handy. Und für 50 Euro kann man wirklich nicht viel falsch machen. Wenn man sich dann noch beim Provider eine Kopie seiner SIM-Karte besorgt, kann man sich sogar den SIM-Kartenwechsel ersparen. Alle Infos zum B2100 Xtreme bei Aldi Nord