Wochenrückblick: LG 4X HD bis Galaxy Pocket

Im Wochenrückblick fassen wir noch einmal die wichtigsten Neuheiten zum Thema Smartphones zusammen. Hier finden Sie alle Neuankündigungen, Tests, Kaufberatungen, Ratgeber und Infos zu wichtigen Software-Updates.

Diese Woche im Fokus: LG Optimus 4X HD, Samsung Galaxy S3, HTC One X, Samsung Galaxy Pocket, Nokia Lumia 800, Asus Padfone, iPhone 5, LTE-Phones von LG, Android 4.1 Jelly Bean, ein Minibeamer fürs Apple iPhone 4(S) und die leidigen fest verbauten Akkus und wie man sie wechselt.

Highlight der Woche: LG Optimus 4X HD

Versucht hat es LG in den letzten Jahren immer wieder. Und doch ist letztlich nie ein wirklich überzeugendes Oberklasse-Smartphone gelungen. Mit dem LG Optimus 4X HD halten die Koreaner Einzug in die Elite. Um auf Platz 3 in der connect-Bestenliste zu landen, muss man einiges mitbringen und darf sich vor allem keinerlei groben Schnitzer erlauben.

Um es konkret zu machen: 4,7-Zoll-Touchscreen, Quad-Core-Prozessor, HSPA samt einfacher Bedienung und guter Messergebnisse im Labor. Das macht das LG Optimus 4X HD zu einer guten und gleichzeitg günstigen Alternative zum Samsung Galaxy S3.

Das LG Optimus 4X HD (P880) im Test

Smartphone-Vergleich: Galaxy S3 gegen HTC One X gegen LG Optimus 4X HD

Schnäppchen der Woche: Samsung Galaxy Pocket

Aldi Süd verkauft ab 20. August 2012 das Samsung Galaxy Pocket für 100 Euro. Das 97 Gramm leichte Smartphone ist ein aktuelles Mini-Smartphones mit Android. Das Galaxy Pocket verfügt über ein nur 2,8 Zoll großes Display (= 7,1 Zentimeter), das mit seiner Auflösung von 240 x 320 Pixel nicht besonders detailscharf ist und sich folglich nicht gerade für intensive Online-Aktivitäten empfiehlt.

Doch wer ein kleines und leichtes Smartphone sucht und nicht viel Geld dafür ausgeben will, kann sich das Galaxy Pocket ansehen. Das Prozessor, Display und Kamera bei diesem Preis nur auf Einsteiger-Niveau befinden, versteht sich bei diesem Preis von selbst.

Das Aldi-Angebot des Samsung Galaxy Pocket im Schnäppchen-Check

