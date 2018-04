Yamaha Restio B820: Kompakte Designanlage

Mit den kompakten Maßen von 40x40 cm Breite und nur 9 cm Tiefe präsentiert sich Yamahas Restio B820 auf der IFA 2012.

Und trotzdem ist das Soundsystem mit dem ansprechenden Design mit einem Zwei-Wege-Soundsystem ausgestattet und verfügt über ein iPod-Dock, einen USB-Port und einen CD-Player. iPod und iPhone können sich außerdem per Bluetooth mit der Anlage verbinden. Eine eigens für das Restio entwickelte App macht die Steuerung per Bluetooth ebenfalls möglich. Dabei soll die Anlage einen klaren Sound mit kraftvollem Bass und klaren, konturierten Höhen wiedergeben. Das schlanke Gehäuse lässt sich mit seinem halbmondförmigen Stativ bequem an jeder Wand platzieren oder kann mit optionaler Halterung direkt an die Wand geschraubt werden.

Zum Preis machte Yamaha noch keine Angaben. Sie finden Yamaha auf der IFA 2012 in Halle 1.2, Stand 152.