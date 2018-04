Zahl des Tages: 107,4 Millionen

107,4 Millionen Tablets werden 2012 weltweit verkauft, schätzen die Marktforscher von IDC. 2011 waren es lediglich 69,6 Millionen Geräte.

Das amerikanische Marktforschungsunternehmen IDC hat seine Prognose für die weltweiten Verkaufszahlen von Tablets um 1,3 Millionen auf 107,4 Millionen Geräte nach oben korrigiert. Begründet wird das mit der starken Nachfrage von Businesskunden und neuen Produkten in der zweiten Hälfte des Jahres.

Anzeige

Motor des starken Wachstums soll nach IDC-Erwartungen vor allem das iPad von Apple sein. Sein Marktanteil wird auf 62,5 Prozent steigen (bislang: 58,2 Prozent), so die Erwartungen der Marktforscher. Der Anteil der Android-Tablets nimmt in diesem Jahr hingegen etwas ab - auf 36,5 Prozent (2011: 38,7 Prozent). Kaum noch Bedeutung für den Markt hat das Blackberry Playbook. Sein Marktanteil ist mit 1,0 Prozent noch niedriger als ein Jahr zuvor (2011: 1,7 Prozent). Starke Impulse für den Tablet-Markt erwartet IDC hingegen vom Verkaufsstart der Tablets mit dem neuen Betriebssystem Windows 8. In den Prognose-Zahlen spiegeln sie sich jedoch aus zähltechnischen Gründen nicht wieder. Bislang werden Windows Tablets in der Produktgruppe PCs geführt.