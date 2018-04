196 Minuten im Monat telefoniert jeder Bundesbürger mit seinem Mobiltelefon, berichtet der deutsche Hightech-Verband Bitkom.

In Deutschland wird immer mehr und immer länger mit dem Mobiltelefon telefoniert. Insgesamt 3,2 Milliarden Stunden wurden per Handy oder Smartphone im letzten Jahr telefoniert, meldete heute der Branchenverband Bitkom mit Verweis auf Angaben der Bundesnetzagentur. Das ist eine Steigerung von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Folglich telefonierte jeder Bundesbürger im Schnitt fast 40 Stunden im Jahr oder 196 Minuten im Monat mobil. Das sind mehr als drei Stunden im Monat. 2005 waren es lediglich 87 Minuten pro Monat.Verantwortlich für den Boom bei mobilen Gesprächen sind günstigere Handytarife und die Einführung von Flatrates für Telefonate. Noch einige Zahlen zum mobilen Telefonieren: Die Zahl der abgehenden Gesprächsminuten lag im letzten Jahr bei 107 Milliarden. Deutlich geringer ist die Zahl der in Mobilfunknetzen ankommenden Gesprächsminuten - 86 Milliarden Minuten.