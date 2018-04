Zahl des Tages: 4,5 Millionen

Rund 4,5 Millionen Menschen in Deutschland hören über PC, Tablet oder Smartphone regelmäßig Musik direkt aus dem Internet, ermittelte der Branchenverband Bitkom.

Die von Goldmedia, im Auftrag des Bitkom, durchgeführte Studie ermittelte, dass insgesamt mehr als zwölf Millionen Bundesbürger Internetdienste nutzen, um Musik abzuspielen. Rund 4,5 Millionen Deutschen greifen dabei mehrfach pro Woche auf Angebote von Rdio, Napster, Audeo und Co. zurück. Die restlichen 7,5 Millionen Hörer, nutzen die Angebote hin und wieder."Der Trend geht auch in der Musik immer stärker weg vom Besitz von CDs oder Dateien und hin zur reinen Nutzung. Streaming stellt für Musikliebhaber ein attraktives Angebot dar, bei dem außerdem keine urheberrechtlichen Probleme auftreten", sagte Bitkom-Präsident Professor Dieter Kempf. Bei diesen Angeboten werden Songs in der Regel nicht auf dem eigenen Rechner gespeichert, sondern via Internet zum direkten Hören übertragen. Diese Dienste sind über PCs, Tablets und Smartphones nutzbar.