416 Millionen Tablet-PCs werden nach der Prognose des amerikanischen Marktforschungsinstituts DisplaySearch im Jahr 2017 weltweit verkauft. Der Tablet-Absatz soll in den nächsten Jahren um durchschnittlich 28 Prozent pro Jahr steigen.

Die amerikanischen Marktforscher von DisplayResearch gehen davon aus, dass Tablet-PCs einen weltweiten Verkaufsboom erleben werden. Wie das Institut in seiner neuen Ausgabe des Quarterly Mobile PC Shipment and Forecast Report meldet, sollen die weltweiten Verkaufszahlen bei Tablet-PCs von 121 Millionen in diesem Jahr auf 416 Millionen Tablets im Jahr 2017 steigen. Das wäre eine durchschnittliche Wachstumsrate von 28 Prozent pro Jahr.

Im gleichen Zeitraum sollen die weltweiten Verkaufszahlen bei Notebooks von 208 Millionen (2012) auf 393 Millionen Endgeräte (2017) anwachsen. Der Wachstumstrend bei Notebooks ist also - trotz Tablet-Konkurrenz - weiterhin ungebrochen, er kann aber nicht mit dem Zuwachstempo bei Tablets mithalten.

Nach den Erwartungen der US-Marktforscher werden ab 2016 weltweit mehr Tablets verkauft als Notebooks.