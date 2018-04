E-Reader

Zahl des Tages: 800.000

Nach aktuellen Prognosen werden in diesem Jahr rund 800 000 E-Reader in Deutschland verkauft. Der Absatz ist in diesem Jahr kräftig gewachsen. Auch im nächsten Jahr sind deutliche Zuwächse zu erwarten.

© Amazon Endlich mit deutschem Menü: Amazon liefert pünktlich zum Start der Frankfurter Buchmesse am 12. Oktober den neuen Kindle-Reader aus. Das Gerät kostet 99 Euro und ist WLAN-fähig. Es funktioniert nur mit E-Books von Amazon.

Der Markt für E-Reader und den Inhalten für dieses Lesegeräte steht vor dem Durchbruch, meldet der Branchenverband Bitkom mit einem Verweis auf eine aktuelle Schätzung. Rund 800.000 E-Reader sollen in diesem Jahr in Deutschland verkauft werden - ein Zuwachs um 247 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach der Bitkom-Prognose wird E-Reader Absatz auch im Jahr 2013 weiter kräftig zulegen. Der Verband erwartet eine Steigerung der Verkaufszahlen um 78 Prozent auf 1,4 Millionen Geräte. Anzeige Bei den Bitkom-Angaben werden lediglich Endgeräte berücksichtigt, die ausschließlich als E-Book-Reader einsetzbar sind. Tablets die auch zum Lesen von E-Books einsetzbar sind, werden dabei nicht berücksichtigt. Im Vergleich zu Tablets sind E-Reader deutlich preiswerter. Der Durchschnittspreis liegt aktuell bei 97 Euro, das sind 24 Prozent weniger als im Vorjahr. Günstige E-Reader aus der Einstiegsklasse sind bereits ab 50 Euro zu haben. Mehr Lesen: E-Book-Reader im Überblick Die neuen Amazon E-Reader Kindle Fire HD

© Bitkom E-Reader - Bitkom-Prognose zu den Verkaufszahlen in Deutschland