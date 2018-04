ZTE bringt 7 Zoll-Android-Tab

Der chinesische Telekommunikations-Anbieter ZTE hat mit der weltweiten Markteinführung des Android-Tablets Light Tab 2 begonnen. Das kompakte Tab hat einen 1,4 Gigahertz-Prozessor, ein 7-Zoll-Display und setzt auf Android 2.3.5 als Betriebssystem.

Das ZTE Light Tab 2 empfiehlt sich mit seinem 7-Zoll-Touchscreen, der 1024 x 600 Bildpunkte anzeigt, vor allem für Einsteiger in Sachen Android-Tablets. Das kompakte Modell bietet Dolby Surround Sound, es hat zwei Kameras, wobei die höherwertige Kamera auf der Rückseite des Tabs auch nur über einen einfachen 3-Megapixel-Aufnahmechip verfügt. Für einen recht flotten Antrieb sorgt hingegen der 1,4 Gigahertz schneller Single-Core-Prozessor. Ein GPS-Empfänger ist auch vorhanden. Als Betriebssystem kommt die normalerweise in Smartphones eingesetzte Androidvariante 2.3.5 (Gingerbread) zum Einsatz.

Weitere Details nennt der Hersteller noch nicht, ebenfalls gibt es zurzeit keine Angaben, wann das kleine Tab in Deutschland eingeführt wird. In Großbritannien und Frankreich steht der Marktstart unmittelbar bevor - in Spanien ist das Tablet aus China bereits seit einigen Tagen auf dem Markt.