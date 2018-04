Ab 4. Juni bringt Vodafone zwei neue LTE-Smartphones in seine Shops: Das neue LTE-Topmodell HTC One XL und das LG Optimus TrueHD LTE P936.

Vodafone wird als erster Netzbetreiber in Deutschland das brandneue LTE-Smartphone HTC One XL verkaufen. Das Android-Smartphone kostet 699,90 Euro. Mit 2-Jahres-Vertrag ist das Handy bei Vodafone ab 149,99 Euro zu haben. Das One XL ist mit einem 1,5 GHz starken Dual-Core-Prozessor ausgestattet, verfügt über einen 4,7 Zoll-Bildschirm mit einer detailscharfen Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Das mit Android 4.0 ausgestattete Smartphone machte beim ersten Connect-Test einen guten Eindruck

Anzeige

Ebenfalls kommende Woche beginnt der Verkauf des ersten LTE-Smartphones von LG. Das LG Optimus TrueHD LTE P936 wird zum Preis von 529,90 Euro und mit Laufzeitvertrag ab 49,90 Euro angeboten. Die neuen Modelle von HTC und LG stellen die zweite Generation an LTE-Smartphones dar - bislang verkaufte der Netzanbieter bereits das HTC Velocity 4G und das Samsung Galaxy S2 LTE . Zurzeit erreicht das LTE-Netz von Vodafone in Deutschland rund 14 Millionen Haushalte. Über 40 Prozent der Fläche sind nach Angaben von Vodafone mit LTE versorgt. Mit der neuen Übertragungstechnik können Smartphones, Tablets und andere mobile Endgeräte Empfangsgeschwindigkeiten von 50 Megabit/ Sekunde erreichen.