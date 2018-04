Zwei preiswerte Android-Tabs von Archos

Tablet-Anbieter Archos hat jetzt ein neues 8-Zoll und ein 10,1-Zoll-Tablet vorgestellt. Die beiden G9-Modelle nutzen einen superschnellen 1,5 Gigahertz-Dual-Core Prozessor, Android 3.1 und sind per Stick für UMTS-Einsätze erweiterbar. Die Einstiegsvariante kostet nur 249 Euro.

Archos hat seinen beiden neuen Tablets der G9-Reihe den zurzeit schnellsten Tablet-Prozessor spendiert. Im Archos 80 G9 und im Archos 101 G9 sorgt ein 1,5 Gigahertz schneller OMAP 4 Dual-Core-Prozessor für den flotten Zugriff. Außerdem erleichtet bei den G9-Modellen das Android-Tablet-Betriebssystem Android 3.1 (Honeycomb) den Einsatz. Beide Tablets können mit einer 250 Gigabyte großen Festplatte ausgerüstet werden.

Das Archos 80 G9 wird über sein 8 Zoll-Display (= 20,3 Zentimeter) gesteuert, das ein Seitenverhältnis von 4:3 hat und eine Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten bietet. Beim Archos 101 G9 ist ein 10,1 Zoll-Display (25,6 Zentimeter) im 16:10 Format integriert, das 1280 x 800 Pixel Bildpunkte darstellt. Die beiden G9-Tablets sind fit für WLAN. Sie können mit Unterstützung des Archos 3G-Sticks aber auch für den Einsatz in GSM/UMTS-Netzen ausgerüstet werden. Beide Tablets verfügen über einen ensprechenden Einschubschacht für diesen Stick. In den 3G-Stick passt jedes Standard-SIM-Karte, geliefert wird er mit einer optionalen Archos Connect SIM Karte. Das Archos Modelle gibt es in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Das 8 Zoll-Tablet gibt es ab 249 Euro. Für die 10 Zoll-Variante sind in der einfachsten Variante 299 Euro zu zahlen. Beide Modelle sollen ab Ende September im Handel verfügbar sein.