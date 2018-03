Galerie: Die besten Musik-Smartphones - Platz 1: HTC 10

Einen echten Coup kann das HTC 10 landen, denn auf den ersten Platz in dieser Kategorie hätten wohl nur echte Optimisten getippt. Bei den Messwerten zeigt das 10 seinen Mitstreitern aber schlicht und einfach eine lange Nase und führt das Feld in allen drei Kategorien an.

Der Klirrfaktor liegt auf niedrigen 0,018 Prozent und der Rauschabstand bei hervorragenden 114 dB. Doch auch die Verstärkerstufe des Kopfhörerausgangs zeigt mit bis zu 830 mV eine fantastische Leistung für ein Smartphone. An die starken Ergebnisse beim Rauschabstand und bei der Ausgangsspannung kommt dann auch kein anderes Modell der aktuellen Bestenliste heran.