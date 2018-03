Großes Start-up-Event in München: Die Verleihung des breakthrough 2017 award bot spannende Vorträge, ein interessantes Branchentreffen und glückliche Preisträger. Sehen Sie jetzt noch einmal den Videomitschnitt des Livestreams!

breakthrough 2017 award: Neben Medialeistung gab es für die Start-Ups auch stattliche Preisgelder zu gewinnen.

Mit dem Breakthrough 2017 Award präsentiert von Vodafone Deutschland bietet WEKA Media Publishing deutschen Start-up-Unternehmen eine Plattform, um auf sich aufmerksam zu machen, für die eigenen Innovationen, Dienstleistungen und Produkte zu werben sowie mit anderen Gründern in Kontakt und Erfahrungsaustausch zu treten. Der richtige Einsatz wird am Ende sogar mit Medialeistungen im Wert von 500.000 Euro belohnt.

Sehen Sie jetzt noch einmal einen Zusammenschnitt von der diesjährigen Veranstaltung am 26. Januar in München.

Breakthrough 2017 Award: Die Highlights
Am 26. Januar 2017 wurde der breakthrough 2017 award verliehen - präsentiert von Vodafone.

Vodafone unterstützt Start-ups

Michael Reinartz, Bereichsleiter Innovation Vodafone GmbH, bringt auf den Punkt, weshalb Vodafone die Veranstaltung in diesem Jahr gern als Partner unterstützt hat: "Kooperationen mit Start-ups ermöglichen es Vodafone, schneller und einfacher neue Lösungen zu entwickeln und die Kunden mit innovativen Angeboten zu begeistern."

Daher ist Vodafone seit Jahren im Bereich Start-ups aktiv. Junge Unternehmen haben die Chance, Produkte über die Vertriebswege von Vodafone zu vermarkten, und profitieren somit von Infrastruktur und Knowhow des Konzerns. Dabei bilden Vodafones weltweit führende Testeinrichtungen, wie die Innovation Park Labs, und die besonderen Möglichkeiten zur Marktforschung und für Live-Tests die Grundlage für marktfähige Produkte, die überzeugen. Mentoren fördern die Start-Up-Unternehmer zudem bei der Entwicklung ihrer Projekte und eröffnen ihnen das weltweite Netzwerk von Vodafone.

"Start-Ups haben es oft leichter, aus bewährten Denkmustern auszubrechen und völlig neue Business-Ideen zu entwickeln," so Reinartz. "Wir möchten mit Start-Ups intelligente Produkte auf den Markt bringen, die unsere Kunden begeistern."

Die Keynote des breakthrough 2017 award hielt Michael Reinartz, Bereichsleiter Innovation Vodafone GmbH.

Das war der Wettbewerb 2016/2017

Insgesamt 63 Teams haben sich in den Wettbewerb gewagt, der im Oktober 2016 gestartet war. Nach Ablauf des User-Votings ging es für die bestplatzierten Start-Up-Ideen in die Jury-Sitzung. In sechs Kategorien wählten die hochkarätigen Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft ihre Favoriten. Die Gewinner wurden dann am 26. Januar 2017 im Rahmen einer großen Veranstaltung bekanntgegeben und ausgezeichnet.

1. Platz: livyu

Medialeistung in Online und Print in Höhe von 300.000 Euro, dazu 10.000 Euro Preisgeld und 200.000 Edgar Cards

2. Platz: userlane

Medialeistung in Online und Print in Höhe von 150.000 Euro, 5.000 Euro Preisgeld und 100.000 Edgar Cards

3. Platz: MyFoodHero

Medialeistung in Online und Print in Höhe von 50.000 Euro Medialeistung, 2.000 Euro Preisgeld und 50.000 Edgar Cards

Fast live dabei: Videomitschnitt vom Event

GIGASPEED 4G|LTE Max Livestream von Vodafone: breakthrough 2017 award
GIGASPEED 4G|LTE Max Livestream von Vodafone - Keynotes von Michael Reinartz und Manouchehr Shamsrizi beim breakthrough 2017 award: Sehen Sie hier noch einmal die Vorträge und die Preisverleihung unseres Start-Up-Wettbewerbs. Mitschnitt der Veranstaltung vom 26. Januar 2017.

Doch die Start-up-Veranstaltung in München war nicht nur Preisverleihung. Zwei Vorträge widmeten sich der Start-up-Szene in Deutschland und gaben Ein- und Ausblicke in die aktuelle Situation für Gründer.

Die Keynote wurde gehalten von Michael Reinartz von Vodafone, danach sprach Manouchehr Shamsrizi, Co-Founder & CEO RetroBrain R&D und Co-Founder gamelab.berlin, aus der Perspektive des Gründers und Entrepeneurs.

Darüber hinaus fand sich am Nachmittag und Abend reichlich Gelegenheit zum Austausch mit wichtigen Vertretern der Technik- und Telekommunikationsbranche.

Sehen Sie jetzt noch einmal den Videomitschnitt vom Breakthrough 2017 Award im Videoplayer!

Hans Stübinger, Bereichsleiter für Operations & Digitale Medien, und Dirk Waasen, Bereichsleiter Telekommunikation, HiFi, Foto & Testlab, präsentierten die Gewinner des breakthrough 2017 award.

