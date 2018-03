High End 2016: Anreise, Tickets, Öffnungszeiten

© High End Society Auf der High End gibt es immer wieder auch Außergewöhnliches zu sehen.

Die High End 2016 lockt vom 5. bis 8. Mai wieder zahlreiche HiFi-Fans in die Messehallen des MOC in München. Die High End Society verspricht heuer erneut mehr Aussteller, mehr Vorführungen und mehr Vielfalt. Auch das musikalische Rahmenprogramm hat es in sich: Dieses Jahr spielen nur Ensembles der Münchner Hochschule für Musik und Theater.

Als Begrüßung aller Messegäste in München spielt das Ensemble Hirschbachmusi traditionelle bayrische Volksmusik und Klassik auf virtuosem Niveau. Bei schönem Wetter auch Open Air vor den Messehallen. Überall auf der Messe und spontan wird das Duo Modéré anzutreffen sein. Mit Akkordeon und Saxofon zaubern sie einen bunten Reigen von Tango über Balkanklänge bis zu Klassik. Das Duo Papagena spielt in der Besetzung Querflöte und Oboe leichte Klassik, Barock und überraschende Arrangements weltberühmter Evergreens des 17. bis 19. Jahrhunderts.

Auch für die Kunstliebhaber unter den Musikfans gibt es viel zu entdecken: Unter dem Motto "Best Art Vinyl Award" kürt eine Jury aus internationalen Experten die schönsten Platten-Covers des Jahres. Auf der High End gibt es alle 50 in einer Sonderausstellung zu sehen.

© High End Society Beim Best Art Vinyl Award werden die schönsten Platten-Cover gekürt.

Neuheiten und Produkt-Highlights

Und natürlich gilt es auch jede Menge spannender HiFi-Produkte zu bewundern. Mehr als 500 Aussteller verteilen sich auf den über 27.000 Quadratmetern der High End. Von altbekannten und noblen Marken bis hin zu aufstrebenden Newcomer-Firmen ist alles dabei, Analoges und Digitales und auch die High End on Wheels darf nicht fehlen.

In der Bildergalerie stellen wir Ihnen wichtige Neuheiten und Produkt-Highlights vor, die Sie auf der High End 2016 bewundern können, und verraten natürlich auch, wo Sie die jeweiligen Hersteller in den Messehallen finden. Übrigens: AUDIO und stereoplay finden Sie in Halle 2 / G08.

Galerie HiFi-Messe High End 2016: Neuheiten und Highlights Die 35. High End öffnet am 5. Mai in München ihre Pforten. Wir zeigen, welche Neuheiten und Highlights auf der HiFi-Messe warten.

Öffnungszeiten

Die High End findet von Donnerstag, 05. Mai, bis Sonntag, 08. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Am ersten Tag ist die Messe nur für Fachbesucher mit Vorab-Registrierung geöffnet. Freitag, Samstag und Sonntag folgen dann die Publikumstage.

Eintrittspreise

Fachbesucher zahlen mit Vorab-Registrierung 20,00 Euro.

Fachbesucher vor Ort zahlen 40,00 Euro.

Ein Tagesticket (nur Freitag bis Sonntag) kostet 12,00 Euro pro Tag.

Eine Zwei-Taheskarte kostet 20 Euro.

Anreise

Das MOC München (Lilienthalallee 40, 80939 München) erreichen Sie mit der U6 Richtung Fröttmaning / Garching-Forschungszentrum. Von der Haltestelle Freimann sind es nur wenige Gehminuten zur Messe.

Mit dem Auto kommen Sie über die Autobahn A9, Ausfahrt München-Freimann in die Heidemannstraße. Von dort sind es etwa 500 Meter bis zur Lilienthalallee. Laut High End Society stehen in der Tiefgarage des MOC etwa 1.500 Parkplätze zur Verfügung.

Von vielen Partnerhotels der High End gibt es kostenlose Shuttle-Busse zur Messe. Für akkreditierte Fachbesucher wird außerdem an allen Messetagen ein kostenloser Shuttle-Service vom Flughafen angeboten.

