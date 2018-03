Handys bis 100 Euro - Motorola Moto C Plus

Frisch unter die Preisgrenze von 100 Euro gerutscht ist das Moto C Plus. Für 90 Euro bringt es eine sehr ausgewogene Ausstattung und den Support eines großen, etablierten Herstellers mit. Das 5-Zoll-Display dürfte in die meisten Hosentaschen und Hände passen. Android ist mit Version 7.0 recht aktuell und unverbastelt. Die Hauptkamera geht mit 8 Megapixel in Ordnung, die Frontkamera mit 2 Megapixel weniger.



Dafür ist der Akku mit 4.000 mAh riesig. Der Arbeitsspeicher fällt mit einem Gigabyte weder besonders groß noch allzu knapp aus. Eine QuadCore CPU mit viermal bis zu 1,3 Ghz (Mediatek MT6737I ist ebenso an Bord wie LTE (alle deutschen Bänder). Außerdem gibt es einen Dual-SIM-Slot und Quick Charge.​