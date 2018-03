Der breakthrough award geht in seine zweite Runde. Hier finden Sie eine Übersicht all unserer teilnehmenden Start-Ups vor, für die Sie in den kommenden Wochen abstimmen können.

© WEKA



Auch dieses Jahr hat uns wieder eine überwältigende Menge von Bewerbungen für unseren Start-Up Wettbewerb breakthrough 2018 award erreicht.

Für die drei Gewinner des breakthrough 2018 award vergeben wird insgesamt 500.000 Euro Mediavolumen in den Print- und Online-Medien der WEKA Media Publishing GmbH, außerdem 18.000 Euro Geldpreis sowie 350.000 Edgar Cards.

Update: Das User-Voting ist mittlerweile beendet.

Melden Sie sich hier zur kostenlosen Abschlussveranstaltung am 24. Januar in München mit interessanten Workshops, spannenden Vorträgen, innovativen Ideen und Live-Musik von Romy Gaines an!

Kategorien

Ablauf

User-Voting vom 01. November bis zum 31. Dezember 2017

Die Teilnahme an unserem User-Voting läuft vom 01. November bis zum 31. Dezember. Das Abstimmungs-Tool dafür finden Sie unten auf der Seite, auf der wir Ihnen die Teilnehmer in der jeweiligen Kategorie vorstellen. Pro Kategorie haben Sie sie eine Stimme zu vergeben. Welchem Unternehmen möchten Sie Ihre Stimme geben?

Das Zwischenergebnis der Abstimmung präsentieren wir Ihnen jeden Mittwoch hier auf connect.de. Außerdem veranstalten wir jeden Mittwoch ein kleines Gewinnspiel für unsere Voting-Teilnehmer.

Das Endergebnis des User-Votings wird am 08.01.2018 veröffentlicht.

Jury-Entscheidung

Als Unterstützung bei der Auswahl der Sieger haben wir eine hochkarätig besetzte Jury auf unserer Seite. Sie besteht aus Fachleuten aus der Wissenschaft sowie Investoren, Gründern und Unternehmenslenkern. Die Jury entscheidet nach dem User-Voting über die drei Start-Up-Sieger des breakthrough 2018 award, indem sie aus den am besten platzierten Wettbewerbsteilnehmern auswählt.

Preisverleihung

Am 24. Januar werden in einer großen Veranstaltung die Sieger der jeweiligen Kategorie sowie die drei besten Start-Up-Unternehmen gekürt. Der erste Sieger unserer Start-Ups erhält Werbebudget in den Online- und Printmedien von WEKA MEDIA PUBLISHING in Höhe von 300.000 Euro, einen Geldpreis in Höhe von 10.000 Euro und weitere Werbemöglichkeiten über 200.000 Edgar Cards.

>> Hier kostenlos zur Preisverleihung anmelden!

Das Team auf Platz 2 erhält 150.000 Euro Werbebudget von WEKA MEDIA PUBLISHING zusammen mit einem Preisgeld von 5.000 Euro und 100.000 Edgar Cards. Dem Sieger auf Platz 3 spendiert WEKA MEDIA PUBLISHING ein Werbebudget von 50.000 Euro, 3.000 Euro Preisgeld und 50.000 Edgar Cards.

Preisausschüttung

Die glücklichen Sieger unseres breakthrough awards können die gewonnenen Werbesummen im Jahr 2018 in Anspruch nehmen.

Viel Erfolg wünscht die Redaktion von connect!

Mehr zum Thema breakthrough 2018 award Kategorie: Apps und Mobile Services Von Wohnungssuche und Reise über Fitness bis hin zum Nachrichtenkonsum, diese Dienste wollen den Alltag einfacher machen.

breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet. breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung.

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.