Das sind die Gewinner der connect Leserwahl 2017

Was und wie wir testen, ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen steht Ihre Meinung, die Sie alljährlich bei unserer Leserwahl zu den Produkten, Netzen und Diensten der Telekommunikationsbranche kundtun können. Was lesen wir daraus? Dass sich beispielsweise die von uns gemessene Pole Position bei der Netzqualität auch in der von Ihnen erfahrenen Qualität widerspiegelt und so der Deutschen Telekom erneut eine Menge Urkunden beschert.​

Überraschend fallen die ersten beiden Plätze für das LG X Power und das Lenovo Moto G5 bei den Basic-Smartphones aus – beides Modelle mit Powerakkus unter dem Deckel. Über den positiven Trend wird sich auch Huawei freuen: In vier Kategorien drei vordere Plätze zu belegen ist ein Riesenerfolg – dagegen sehen sich frühere Platzhirsche wie Sony oder LG in arger Bedrängnis.​

Wir freuen uns jedenfalls jedes Jahr aufs Neue über Ihr so kritisches wie fachkundiges Urteil und bedanken uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme.​

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Preisträger in allen Kategorien der connect Leserwahl 2017.



