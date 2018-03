DVB-T-Empfänger für Handy und Tablet

© Hersteller Elecom DVB-T-Empfänger

Die Freiluftsaison hat begonnen: Wer im Garten oder unterwegs fernsehen will, kann sein Smartphone oder Tablet mit einem DVB-T-Empfänger aufrüsten. Die Lösungen werden entweder direkt ans Handy oder Tablet angeschlossen. Dann gilt es auf den richtigen Anschluss zu achten.

Die beliebtesten Apps für Android-Tablets

Es gibt aber auch Lösungen, die das empfangene Bild per WLAN weitergeben. Mit der passenden App erfolgt dann die Steuerung des Fernsehers.

Fernsehen via WLAN: Tivizen

Der akkubetriebene DVB-T-Tuner Tivizen empfängt digitales Fernsehen. Bild und Ton gibt er per WLAN weiter, in erster Linie an Smartphones und Tablets aller Systeme. Die zugehörige Empfangs-App kann auch aufnehmen.

© Tivizen Tivizen DVB-T-Tuner

Einstecken und anheften: Elecom

Der DVB-T-Empfänger von Elecom schickt TV-Signale per Micro-USB-Kabel an Android-Geräte mit passendem Anschluss. Der Empfänger lässt sich an die Rückseite von Tablets kleben, Empfang und Aufnahmen organisiert eine passende App.

© Elecom Elecom DVB-T-Empfänger

Für alle Anschlüsse: Tivizen pico

Der Mini-Tuner Tivizen pico wird direkt in die Schnittstelle am Smartphone oder Tablet gesteckt. Der DVB-T-Empfänger ist wahlweise mit Micro-USB-Stecker oder mit dem Dockanschluss für Samsung-Tablets zu haben.

© Tivizen Tivizen pico Mini-Tuner

DVB-T vom TV-Experten: Elgato Eye-TV Micro

Elgato ist eigentlich spezialisiert auf den TV-Empfang an PC und Mac sowie übers Netzwerk. Mit dem per Micro-USB-Buchse anschließbaren Mini-Empfänger Eye-TV Micro und der zugehörigen Android-App gibt's Empfangs- und Aufnahmekomfort jetzt aber auch für Android-Geräte.

© Elgato Elgato Eye-TV Micro

