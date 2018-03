AV-Receiver Denon AVR-4311 Datenblatt

© AUDIO Das Display ist gegenüber dem Vorgänger 4310 etwas aufgeräumter, die Einmessautomatik noch genauer.

In Feature-Portfolio des AVR-4311 findet sich garantiert etwas für jedes Familienmitglied. Die Kids freuen sich auf den 3D-Bilderspaß vom Blu-ray-Player und die Lieblingsstücke und Hörspiele von iPod und externen Speichersticks (per USB) oder Medienservern (per Netzwerk). Von MP3 bis HD-Flacs mit 96/24-Auflösung spielt der Denon alles.

© AUDIO Platzangst: Auf der Rückseite bleibt kein Fleckchen ungenutzt. Mit den beiden HDMI-Ausgängen können Bildschirm und Beamer parallel mit Full-HD-Daten versorgt werden.

Die Dame des Hauses kann in den kostenpflichtigen Untiefen des Napster-Angebots schwelgen oder kostenlos Internetradiostationen aus aller Welt erforschen. Und der highfidel gesinnte Genießer mag vielleicht den SACD-Player reaktivieren, analog per 5.1-Eingang verkabeln oder den DSD-Datenstrom direkt per HDMI an den AVR-4311 leiten.

Sollte es sich dabei zufälligerweise um einen Denon-Universalzuspieler jüngster Bauart handeln, käme sogar das hauseigene Denon-Link als Ideal-Verbindung in Frage, die gleichzeitig auch Synchronisationsbefehle vom Receiver direkt an den Player weiterleitet und somit die Jittergefahr bei der Wandlung reduziert.

Nebenbei fällt das obligatorische Einrichten des Receivers dank Audyssey MultEQ XT32 um einiges leichter: Die neueste Einmess- und Equalizerautomatik versteht sich auf noch feinere Raumakustik-Korrekturen und vermag sogar zwei Subwoofer für den gleichzeitigen Betrieb zu kalibrieren.

© AUDIO Suchbild: Hier haben sich zwei Lüfter unter den Kühlrippen versteckt. Die werden aber nur dann aktiv, wenn`s wirklich heiß hergeht.

Mit sieben HDMI-Eingängen der neuesten Generation und zwei parallel arbeitenden Ausgängen ist der AVR-4311 bildtechnisch mehr als up to date. Auch die akustischen Vorzüge der digitalen Universalstrippe kann der Denon voll ausschöpfen: Neben den HD-Tonformaten der Blu-ray Disc versteht der AVR-4311 das SP/DIF-Signal eines entsprechend gerüsteten Flachbildfernsehers, der auf den Audio Return Channel (ARC) den Ton des TV-Tuners ohne zusätzliche Verkabelung an den Denon weiterleiten kann. Dort wird dieser dann aufbereitet, auf Wunsch von allzu groben Pegelsprüngen befreit (via Audyssey Dynamic Volume oder wahlweise Dolby Volume) und über die Anlage-Boxen wiedergegeben. Diese können übrigens in fast jeder erdenklichen Konfiguration im Raum verteilt sein; mit seinen neun Endstufen vermag der 4311 auch kühnste Aufstellträume zu erfüllen.

© AUDIO Denon App

© AUDIO Spannungsprofil: Stabiler und sehr kräftiger Würfel ab vier Ohm. AK 66.

Messungen

Mit einer Stereo-Sinus-Leistung von 2x 166/252W an 8/4 Ω und Surround-Werten von 124/160W für fünf Kanäle und 105/122W für sieben Kanäle kann der AVR-4311 leistungstechnisch die Wände wackeln lassen. Auch die ermittelten Frequenzgänge sprechen eine eindeutige, breitbandige Sprache. Von den PreOuts mit 1244 Ω Widerstand sollte man eher kurze Kabelstrippen verwenden. Verbrauch Standby/Betrieb: 2,7/37,7 W.

© AUDIO Harmonischer Klirr: Bilderbuchmäßig gleichmäßig ansteigender Klirr.

Hörtest

Die eingelegte Blu-ray-Disc von The Police -mit Dolby TrueHD-Kodierung - spielte ganz in die Hände des AVR-4311. Das Percussion-Spiel von Drummer Stewart Copeland war filigran aufgelöst als auch unheimlich kraftvoll, die Stand Tom in "Wrapped Around Your Finger" vibrierte bei jedem Schlag irgendwo tief in der Magengegend. Auch im Stereo-Durchgang mussten die Kontrahenten von Sony Marantz und Anthem dem AVR-4311 vortritt lassen, der sich deutlich präziser und differenzierter gab.

Denon AVR 4311

Hersteller Denon Preis 2200.00 € Wertung 95.0 Punkte Testverfahren 1.0

