5GC-Vorträge: Präsentationen im Video-Mitschnitt

Dr. Bruno Jacobfeuerborn ist seit April 2010 Geschäftsführer Technik der Telekom Deutschland GmbH. Zusätzlich übernahm er im Februar 2012 die Funktion des Chief Technology Officer (CTO) der Deutschen Telekom AG. Bereits seit Juli 2009 verantwortete er die Technik im Deutschlandgeschäft sowohl bei T-Home als auch bei T-Mobile.

5GC-Vortrag: Dr. Bruno Jacobfeuerborn, Telekom Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Dr. Bruno Jacobfeuerborn, CTO Telekom Deutschland GmbH und Chairman NGMN, zum Thema: "5G - Mehr als der neue Mobilfunkstandard"

5G - Mehr als der neue Mobilfunkstandard

Zum Inhalt der Präsentation: "Die fünfte Generation des weltweiten Kommunikationsstandards wird immer konkreter. Rund um den Globus wird diskutiert, entwickelt und getestet. 5G taucht sogar schon in der Werbung auf - wenn auch zunächst nur als Versprechen für die Zukunft mit einer 1000-fach höheren Kapazität, einer 100-fach höheren Verbindungsdichte, 10-fach höherer Geschwindigkeit, einer 10-fach geringeren Latenzzeit und 1,5-mal mehr Mobilität. Der Weg dahin führt über die Evolution aktueller Mobilfunk-Technik im Sinne von "höher, schneller, weiter". Die Möglichkeiten von 4G, sprich LTE, sind noch nicht ausgereizt. Hier schreitet die Entwicklung weiter voran bis hin zu 5G und darüber hinaus - als Bestandteil dieser kommenden Generation.

Die Revolution findet im Kern des Netzes statt, das nicht nur zugangsunabhängig sondern darüber hinaus hochflexibel sein wird. So kann man sehr präzise auf konkrete Bedürfnisse der Kunden eingehen. Technische Grenzen von heute werden fallen und nie dagewesene Angebote ermöglichen. Wenn das Netz in der Lage ist, schneller zu reagieren, als es der Mensch wahr nimmt, kann beispielsweise das Autofahren noch sicherer werden, als es heute bereits ist. 5G wird nicht einfach der nächste Mobilfunk- sondern der Kommunikationsstandard für die Gigabit-Gesellschaft."

5GC-Vortrag: Stefan Koetz, Ericsson Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführung Ericsson GmbH; Titel des Vortrags: "5G definiert neue Netzstrukturen"

Stefan Koetz ist seit 2010 Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH in Deutschland. Zudem verantwortet er als Head Customer Unit Germany das Geschäft in Deutschland. Koetz ist seit über 20 Jahren in der Informations- und Kommunikationsindustrie tätig.

5G definiert neue Netzstrukturen: Herausforderungen an die Netzwerkausstatter

"Wenn die Industrie 4.0 Deutschlands und Europas Chance ist, die Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich zu stärken, dann bildet die nächste Mobilfunkgeneration 5G die technologische Grundlage für die digitalisierte Wirtschaft. Wie werden welche Industriezweige davon profitieren und wo stehen wir in der Entwicklung von 5G? Was geschieht bereits heute und was können wir bis wann noch erwarten?"

